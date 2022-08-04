После отравления больше 30 человек в лагере Челябинской области дети едят из пластиковой посуды

На ужин перед отравлением дети ели пельмени Фото: соцсети

В лагере «Еланчик» Челябинской области после массового отравления дети едят из пластиковой посуды. Об этом КП-Челябинск рассказали родители отдыхающих. Судя по всему, такие меры приняты до тех пор, пока эксперты не установят причину отравления.

— Сегодня дочь рассказала, что почти всем пострадавшим уже легче, а в столовой завтракали из одноразовой посуды, — сообщила КП-Челябинск мама одной из девочек.

Также известно, что самой популярной причиной отравления считаются пельмени, которые дети ели на ужин 1 августа. Однако, в лагерь приехали сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы еды, но не нашли ничего, что могло бы привести к отравлению. Сегодня эксперты снова работают в лагере, пищеблок будет проверяться повторно.

Напомним, более 30 детей почувствовали себя плохо и обратились за помощью в медпункт утром 2 августа. Врачи установили, что симптомы указывают на кишечные проблемы. На следующий день в лагерь с проверкой приехал прокурор Миасса, а следователи возбудили уголовное дело. Позже глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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