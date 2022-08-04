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Общество4 августа 2022 10:56

Лидер «Соцгорода» Андрей Барышев организовал концерт, посвященный памяти солиста легендарной группы «Ласковый май»

Мероприятие завершилось массовым селфи
Источник:kp.ru

Мероприятие проходило возле Центрального клуба, где расположена приемная Андрея Барышева, и собрало несколько сотен челябинцев, которые приехали из разных районов Челябинска, чтобы услышать песни своего кумира.

На площади перед ЦК яблоку негде было упасть: семьи с детьми, подростки, молодежь, да и люди пожилого возраста лихо отплясывали под композиции девяностых. В общем, праздник удался! И завершился, как положено, массовым селфи.

Участники мероприятия попросили лидера «Соцгорода» сделать такие концерты регулярными. Андрей Барышев пообещал пригласить любителей танцев на традиционные танцевальные вечера — очередной сезон откроется в сентябре.