Урожай картофеля обещает быть в изобилии

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Картофельная тема вновь звучала в аграрном сообществе Челябинской области. Обсудить перспективы урожая картофеля, познакомиться с перспективными сортами этой культуры собрались в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК) руководители и агрономы картофелеводческих предприятий Челябинской области.

Совещание-семинар по изучению передового опыта выращивания картофеля в Челябинской области был организован ЮУНИИСК, который является филиалом Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрФАНИЦ, г. Екатеринбург), и Министерством сельского хозяйства Челябинской области.

Участников семинара приветствовал директор УрФАНИЦ, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин. Он отметил успехи южноуральских картофелеводов в выращивании этой стратегической культуры. Первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин подвёл итоги предыдущего сезона и сообщил аграриям о задачах, которые стоят перед картофелеводческими хозяйствами Южного Урала.

— В 2021 году объем производства картофеля в регионе с учетом хозяйств населения составил 402 тысячи тонн. В том числе в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах было собрано 102 тыс. тонн картофеля, плановые показатели были выполнены на 102 %, — говорит Александр Завалищин. — Самообеспеченность картофелем в Челябинской области составляет 129 %. В 2022 году площадь посадки картофеля в производственном секторе увеличена на 95 гектаров и заняла 7,2 тыс. га. Есть все основания ожидать осенью сбор картофеля не меньше 110 тысяч тонн.

Как далее отметил первый замминистра сельского хозяйства региона, картофелеводческим предприятиям нужно своевременно проводить сортосмену и сортообновление картофеля, использовать районированные семена, увеличивать долю посевов элитными семенами. На развитие картофелеводства направлены компенсирующая субсидия на выращивание картофеля и несвязанная поддержка (на 1 гектар посевной площади), а также субсидия на элитное семеноводство.

Кроме этого, другие субсидии позволяют картофелеводам возмещать затраты на приобретение минеральных удобрений, на проведение агрохимического обследования почвы и мелиорацию.

В Челябинской области работает программа государственной поддержки строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса («капексы»). Этой субсидией воспользовались три хозяйства: ООО «Агро-ресурс», «Совхоз «Акбашевский», СХП «Красноармейское», где модернизированные мощности хранения вмещают 7,2 тыс. тонн продукции. В 2022 году будет введено в работу хранилище на тысячу тонн в фермерском хозяйстве Абдурахимова Б.Х. в Сосновском районе. Также для аграриев предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе и для возделывания картофеля, и субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства оказывает картофелеводческим предприятиям научную поддержку, проводя селекцию сортов картофеля, исследования в области семеноводства. Важнейшим направлением селекции является создание новых высокопродуктивных сортов картофеля, адаптированных к условиям местного климата, устойчивых к болезням растений и вредителям, пригодных для механизированного возделывания и комбайновой уборки, — сообщил участникам семинара руководитель Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Александр Раевский. — Сегодня в реестр селекционных достижений по Уральскому региону внесены 73 сорта картофеля, в том числе 7 сортов нашего института: «спиридон», «тарасов», «кузовок» — они распространены в основном в хозяйствах населения, и нематодоустойчивые сорта, пригодные для промышленного возделывания, это «захар», «кавалер», районированный в 2020 году, «каштак» (2021 год) и «амулет», районированный в 2022 году.

Анализ сортовых посевов в Челябинской области показал, что последние два года сельхозорганизации и фермерские хозяйства возделывали 34 сорта картофеля. Из них только 18 сортов районированы в Уральском регионе. При этом доля сортов отечественной селекции составила 16,3%. Существенным резервом повышения эффективности отрасли является замена нерайонированных сортов адаптированными сортами отечественной селекции. Сегодня в ЮУНИИСК осуществляется размножение материала картофеля в специальных теплицах, в 2021 году здесь вырастили 154 тысячи мини-клубней картофеля, этого достаточно, чтобы за пять лет обеспечить производство 2 тысяч тонн элитных семян картофеля. Также институт реализовал семеноводческим хозяйствам для тиражирования семян 32,5 тонны семенного картофеля категории «элита» и «суперэлита» урожая 2021 года, рассказал Александр Раевский.

Посадки картофеля на производственных полях в Челябинской области, несмотря на влажную весну и прохладное начало лета, практически без сорняков, констатировала главный агроном Ассоциации предприятий по выращиванию овощей открытого грунта Челябинской области Лидия Михайловна Смирнова.

Наибольшая площадь возделывания картофеля в регионе — в фермерском хозяйстве Махмадова — 630 гектаров. В АО СХП «Красноармейское» посадки картофеля занимают 400 га. Большая площадь под картофелем в Аргаяшском, Сосновском районах.

Во второй части семинара-совещания его участники отправились на семеноводческие и опытные посадки картофеля, которые производит ЮУНИИСК на своих полях. Там научные сотрудники института подробно рассказали о характеристиках сортов, разрабатываемых в институте, ответили на вопросы аграриев. Также на поле была организована мини-выставка техники для возделывания картофеля, предназначенной к использованию в небольших хозяйствах, в том числе в личных подсобных хозяйствах населения.