В Магнитогорске обещают вознаграждение 200 тысяч рублей за наводку на потрошителей домофонов

Просверливатели домофонов появляются ночью в масках Фото: Интерсвязь

В Магнитогорске Челябинской области вовсю разыскивают вандалов, которые просверливают домофоны. Неизвестные люди в масках приходят к подъездам под покровом ночи, делают свое дело и скрываются. При этом ничего с собой они не забирают, а просто портят.

Первая ночь просверленных домофонов случилась 21 июля, а 4 августа — вторая. Компания «Интерсвязь» готова заплатить 200 тыс. рублей за информацию о людях, которые портят их имущество.

— Сообщить информацию можно двумя способами. Позвонив на единый бесплатный номер контакт-центра 8 800 2000 747, или написав в чат мобильного приложения «Интерсвязи», — добавили в компании.

В Орджоникидзевском районе Магнитогорска уже возбудили дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Известно, что пострадало более 30 домофонов.

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