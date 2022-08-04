Трамвайные пути в центре Челябинска отделят от машин двойной сплошной

Фото: Миндортранс Челябинской области

Скорость трамваев в Челябинске увеличилась на 10-15%. Правда не везде, а на тех участках, где обособили пути. Значительно сократилось время простоя трамваев из-за уменьшения числа ДТП с личным автотранспортом.

— Прошлый год показал эффективный опыт в данном направлении. Были обособлены некоторые участки бордюрным камнем, часть участков обособлены дорожной разметкой и часть — дорожными столбиками, — рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В этом году планируется обособить трамвайные пути на трех улицах: Каслинской, Кирова и Труда. Всего 7 км. Пока дорожными столбиками — это временный вариант. В будущем, при проведении ремонта трамвайных путей, будет обособление полноценное — бордюрным камнем.

— Также в этом году совместно с администрацией города проводится обособление разметкой улиц Труда и Карла Маркса по осевой линии. Это будет двойная сплошная для исключения поворотов и разворотов личного транспорта через трамвайные пути в любом производном месте, — рассказал Александр Егоров.

Также в этом году обособят бордюрным камнем участок трамвайных путей по улице Российской от проспекта Победы до ЧГРЭС.

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