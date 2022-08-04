Челябинский «Трактор» в товарищеском матче в гостях крупно проиграл «Торпедо» — 2:6

«Трактор» в Нижнем Новгороде крупно уступил «Торпедо» в товарищеском матче - 2:6. Фото ХК «Трактор»
Игра прошла сегодня 4 августа в Нижнем Новгороде. Челябинский «Трактор» крупно уступил местному «Торпедо» - 2:6.
Шесть шайб было заброшено уже в первом периоде, где хозяева забросили пять, а челябинцы ответили голом финского легионера Теэму Пулккинена — 5:1. В третьей 20-минутке команды обменялись голами. У «Трактора» отличился Никита Тертышный. Итог – 6:2 в пользу торпедовцев.
Завтра, 5 августа, команды проведут второй матч.
А 9 августа «Трактор» стартует на традиционном предсезонном турнире в Магнитогорске. Первую игру черно-белые проведут с местным «Металлургом». А с 24 по 27 августа в Челябинске «Трактор» сыграет на Кубке губернатора, где также примут участие «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Нур-Султан).
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