Отец - священник, а мать - общественник: супружеская пара с тремя детьми из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

В мае Ковалевы одержали победу на муниципальном этапе конкурса «Семья года». Фото: администрация Челябинска

Челябинские супруги Надежда и Антон Ковалевы одержали победу во Всероссийском конкурсе «Семья года». Жюри признало пару и их детей одной из лучших молодых семей в стране. Об этом рассказали в администрации Челябинска.

Антон Ковалев служит в храме преподобного Сергия Радонежского, его жена Надежда занимается развитием социально ориентированных проектов – Центром семейной культуры «Дом» и школой «Искатели». Пара находится в браке девять лет, трех своих сыновой воспитывают, основываясь на православной вере и обычаях русской культуры.

— Семья ведет активный образ жизни: часто выбираются в походы, занимаются спортом и увлекаются изучением разных ремесел. Самое ценное в семье, по мнению победителей, – это время, проведенное вместе, — рассказали о Ковалевых в администрации Челябинска.

Всероссийский конкурс «Семья года» проходил в этом году в седьмой раз. Челябинскую область на итоговом этапе представляли 15 «ячеек общества». Из 353 семей со всех регионов России эксперты выбрали 85 победителей финального этапа в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Награждение победителей состоится в День матери 27-ноября. Кроме того, рассказ о Ковалевых включат в Национальную книгу-летопись «Семья года. Россия. 2022 год».

СПРАВКА

Конкурс «Семья года» сформировал вокруг себя родительское сообщество. Сегодня это больше, чем состязание. Конкурс – это сообщество неравнодушных людей, которые активно участвуют в социальной жизни своего региона, своим примером способствуют продвижению семейных ценностей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru