Даешь, баскетбол: челябинские клубы дружно начали подготовку к новому сезону

«Челбаскет», «Металлург» и «Славянка» уже в сентябре сыграют в Кубке России. Фото БК «Челбаскет»

В первый день августа начались предсезонные сборы у всех команд клубной системы «Челбаскет». К полноценным тренировкам приступили главная команда «Челбаскет», женская «Славянка», а молодежные команды, участвующие в первенстве ДЮБЛ, — «Челбаскет-2» и «Челбаскет-Славянка», а также сборная вузов Челябинской области, выступающая в высшем дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола — Лиге РЖД.

«Славянка» вернулась в элиту российского баскетбола после семилетнего перерыва и с этого сезона выступит и выступит в Высшей лиге чемпионата России.

К предсезонной подготовке также приступил и магнитогорский «Металлург», выступающий вместе с БК «Челбаскет в Суперлиге-2

Уже в сентябре «Челбаскет», «Металлург» и «Славянка» сыграют в Кубке России, а чемпионаты страны стартуют в октябре.

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