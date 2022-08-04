Депутат Виталий Рыльский оказался в числе кандидатов на звание почетного гражданина Челябинска

Виталий Рыльских. Фото: администрация Советского района Челябинска

Администрация Челябинска выбрала кандидатов на получение звания почетного гражданина города. В этом году вместе с хирургом Александром Пуховым в списке оказался депутат гордумы Виталий Рыльских. При этом его кандидатуру пытались выдвинуть еще несколько лет назад, из-за чего произошел скандал.

Претендент на звание почетного гражданина Виталий Рыльских уже 15 лет является депутатом городской думы. Он занимает пост гендиректора ООО «ВИПР». Кроме того, у народного избранника есть звание почетного гражданина Советского района.

— При его непосредственном участии разработано и принято более 200 нормативных правовых актов, направленных на социально-экономическое развитие города, повышение качества жизни населения, сохранение и обеспечение мер социальной поддержки. За счет собственных средств построил храм в честь равноапостольного великого князя Владимира. За меценатство и благотворительность его имя занесено в энциклопедию Челябинской области, — говорится о депутате в утвержденной комиссией по отбору кандидатов характеристике.

Виталий Рыльских – один из самых богатых депутатов городской думы. По итогам прошлого года он задекларировал доход на сумму чуть менее 210 млн рублей. Депутат владеет несколькими участками земли, ездит на Rolls-Royce Phantom представительского класса и внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Претендент на звание почетного гражданина Александр Пухов работает в Челябинской областной клинической больнице, заведует там отделением реконструктивной и пластической хирургии. У него уже есть звание заслуженного врача России и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Среди иных заслуг кандидата в мэрии называют три патента на изобретения в сфере медицины, обучение новых поколений врачей и создание новых методик пластической хирургии. У Пухова также есть своя клиника, где делают различные виды пластических операций, вплоть до смены пола.

Напомним, Виталия Рыльских выдвигали на звание почетного гражданина Челябинска еще в 2018 году. В то время появилась информация, что у депутата имеются судимости за хулиганство и незаконное хранение оружия. В итоге из-за скандала кандидатура Рыльских была отозвана.

Решать о том, кто станет почетным гражданином Челябинска будут депутаты городской думы на одном из ближайших заседаний. А уже само награждение состоится в сентябре перед празднованием Дня города.

Почетным гражданам вручают нагрудный знак, их имена помещают на специальный стенд в городской администрации и заносят в памятную книгу. К настоящему моменту почетное звание присвоили 65 челябинцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru