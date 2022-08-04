В Минздраве рассказали о состоянии девушки, которая выпала из окна многоэтажки в Челябинске

Спасатели передали пострадавшую врачам. Фото: Алексей Макаров

В Челябинске госпитализировали 19-летнюю девушку, которая утром выпала из окна многоэтажки на улице Петра Столыпина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Пациентка госпитализирована в медицинскую организацию в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент она находится под контролем врачей, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел утром 4 августа в микрорайоне «Парковый – 2». 19-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа и приземлилась на козырек подъезда. На помощь к ней приехали сотрудники МЧС, а затем и медики. Перед падением девушку видели в компании с неизвестным мужчиной. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Сейчас пострадавшая находится в ОКБ № 3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru