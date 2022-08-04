Фура перевернутая лежит: на трассе М-5 столкнулись три грузовика

Фото: t.me/chelyabinsk01

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись две фуры и автомобиль ЗИЛ. Авария произошла вечером 4 августа под поселком Нижний Атлян.

— Информация о данном инциденте поступила. В настоящий момент на месте аварии работают наряды ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На участке, где произошло ДТП, затруднено движение. Источник: Яндекс.пробки

После ДТП одна из фур перевернулась. У автомобиля ЗИЛ разбит кузов. У второй фуры от удара повреждена левая боковая часть.

На месте аварии стоит автомобиль скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: t.me/chelyabinsk01

Фото: t.me/chelyabinsk01

Фото: t.me/chelyabinsk01

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