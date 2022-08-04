Показывал плакат прохожим на улице: в Челябинске задержали 19-летнего парня за дискредитацию ВС РФ

В отношении молодого человека возбудили административное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали 19-летнего парня, который ходил в центре города с плакатом и показывал его прохожим. Молодой человек дискредитировал Вооруженные силы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

— Задержанный доставлен в Отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, где в отношении него возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Материалы дела в отношении задержанного направили в Советский районный суд. В ближайшее время молодому человеку вынесут вердикт.

В прошлом месяце в Челябинской области уволили двух преподавателей вуза за дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах, где сидели учащиеся, они писали негативные сообщения о спецоперации и пытались привлечь внимание студентов к протестным акциям.

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