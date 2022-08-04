В Челябинске до четырех полос расширят дорогу на Тополиной аллее

Слушания по проекту прошли еще 21 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске расширят дорогу по улице 250-летия Челябинска на Тополиной аллее до четырех полос. Как рассказали в пресс-службе мэрии, проект прошел проверку на публичных слушаниях.

— Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска, — указано в заключении.

Проект подразумевает расширение дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров по улице 250-летия Челябинска до улицы Северная до четырех полос. Сами публичные слушания прошли еще 21 июля в Доме архитектора.

Напомним, что власти Челябинска также объявили о создании новых остановок общественного транспорта в 2023 году. Комплексы начнут устанавливать в местах, где их раньше не было — таким образом, маршрутную сеть хотят расширить для жилых домов и офисных центров.

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