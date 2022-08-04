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Общество4 августа 2022 17:49

В Челябинске до четырех полос расширят дорогу на Тополиной аллее

Проект прошел проверку на публичных слушаниях
Андрей МОСКВИЧЕВ
Слушания по проекту прошли еще 21 июля

Слушания по проекту прошли еще 21 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске расширят дорогу по улице 250-летия Челябинска на Тополиной аллее до четырех полос. Как рассказали в пресс-службе мэрии, проект прошел проверку на публичных слушаниях.

— Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска, — указано в заключении.

Проект подразумевает расширение дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров по улице 250-летия Челябинска до улицы Северная до четырех полос. Сами публичные слушания прошли еще 21 июля в Доме архитектора.

Напомним, что власти Челябинска также объявили о создании новых остановок общественного транспорта в 2023 году. Комплексы начнут устанавливать в местах, где их раньше не было — таким образом, маршрутную сеть хотят расширить для жилых домов и офисных центров.

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