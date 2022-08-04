Сотрудник челябинского ГИБДД на отдыхе спас водителя из горящего автомобиля

После спасения мужчина вызвал экстренные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава МВД Челябинской области Михаил Скоков поощрил сотрудника Алексея Братилова и его отца Владимира за спасение водителя из горящего автомобиля. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

— Инспектор, находясь на выходном, вместе со своим отцом направлялись в Кыштым по личным делам. На 61 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым на территории Кыштымского городского округа водитель автомобиля Kia Monave, двигавшегося им навстречу, внезапно изменил направление, выехав на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с бордюрным ограждением и съехал с проезжей части в кювет, где опрокинулся на левый бок, — цитирует издание региональное МВД.

Алексей вместе с Владимиром сразу же бросились на помощь. К моменту, когда они добрались до автомобиля, он уже загорелся. Мужчинам удалось вытащить водителя через заднюю дверь автомобиля. После спасения, Братиловы оповестили ГИБДД и МЧС о проишествии. Сам пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Напомним, что сегодня вечером в Челябинской области на трассе М-5 столкнулись две фуры и автомобиль ЗИЛ. Авария произошла под поселком Нижний Атлян.

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