В Челябинской области будут судить компанию из-за обманутых дольщиков

Дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Челябинской области передал в суд уголовное дело на женщину, возглавлявшую ООО «Челябинскавтотранс». Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

— По предварительным данным, в период 2019 — 2020 гг. руководителем подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений. По указанному договору мужчина выплатил более 2,7 млн. рублей, однако руководитель ООО «Челябинскавтотранс» намерения исполнять договор не имели, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Кроме того, как уточнили в Следственном комитете, женщина не первый раз проводила подобные махинанции. Ее также обвиняют в преступлениях, связаных с хищением денежных средств дольщиков в сумме более 3 миллионов рублей.

Сейчас был возмещен ущерб дольщикам на общую сумму более 3 миллионов рублей. Кроме того, СК наложили арест на имущество обвиняемой более 5 миллионов рублей.

Ранее в Челябинской области начали искать подрядчика на предоставление коллекторских услуг из-за огромных долгов челябинцев, которые превышают 5 млрд рублей. Правда, пока оператор смог найти компанию лишь для одного контракта — самого мелкого.

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