В Миассе отреставрируют здание краеведческого музея, построенное в XIX веке

Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / Telegram

В Миассе началась подготовка по капитальному ремонту бывшего особняка Симонова — здания конца XIX века, где сейчас располагается городской краеведческий музей. Об этом рассказали в пресс-службе охраны культурного наследия Челябинской области.

— Комитетом охраны ОКН выдано разрешение на выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации фасадов на ОКН регионального значения «Бывший особняк Симонова», расположенного по адресу г. Миасс, ул. Пушкина, 8, — уточнили в ведомстве.

Сам особняк был построен в конце XIX века, предположительно в 1885 году, крупнейшим золотодобычиком того времени — Егором Симоновым. В здании планируют заменить оконные рамы, восстановить кирпичную кладку и цоколь, а также окраска фасадов.

Кстати, не так давно студенты и преподаватели Челябинского государственного института культуры подготовили документальный фильм о купцах Симоновых из Миасса. Их работа уже одержала победу в международном кинофестивале «Sochi Film Festival» в номинации «Лучший документальный фильм».

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