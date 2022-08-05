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Общество5 августа 2022 0:25

Ветврач из Златоуста продавал людям мясо неизвестного происхождения

Врачу удалось реализовать продажу 2 тонны говядины и баранины
Андрей МОСКВИЧЕВ
Точку продажи нашли на местном рынке

Точку продажи нашли на местном рынке

Фото: Иван ВИСЛОВ

Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям обнаружил на рынке Златоуста точку, где продавали мясо неизвестного происхождения. Как рассказали в пресс-службе ведомства, к организации продажи причастен врач городской ветстанции.

— Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения, — уточнили в ведомстве.

Сейчас руководителю клиники отправлено письмо о нарушениях врача. Действия этого ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ.

Напомним, что недавно в челябинском лагере «Еланчик» массово отравились дети. Всего пострадали около 30 ребят. Сейчас уже приняты определенные меры — дети едят из пластиковой посуды, а за ходом расследования следит глава федерального СК Александр Бастрыкин.

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