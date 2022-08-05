«Южуралмост» выплатит полмиллиарда штрафа за сговор с Борисом Дубровским

Именно этот инцидент стал причиной отставки Дубровского Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арбитражный суд Москвы признал законными штрафы, которые челябинская компания «Южуралмост» должна выплатить за участие в картельном сговоре с экс-губернатором Борисом Дубровским. Об этом рассказали в пресс-службе челябинского УФАС.

— Антиконкурентные соглашения реализованы при проведении 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. Во всех закупках победителем стал «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%, — уточнили в ведомстве.

Ранее суд кассационной инстанции признал вину «Южуралмоста» в нарушении антимонопольного законодательства. Суммарно, подрядчику придется выплатить 484 328 323 рубля.

Напомним, что именно из-за этого сговора Борис Дубровский потерял пост губернатора. При этом, это были далеко не первые нарушения антимонопольного законодательства. Так, в июле 2022 года он также проиграл суд с ФАС о создании картельного сговора по вывозу мусора. Верховный Суд отказался рассматривать его жалобу по делу.

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