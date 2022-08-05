Прыгнул на 570 см вверх: копейский легкоатлет стал чемпионом России

Тимур Моргунов. Фото: минспорта Челябинской области

Тимур Моргунов стал чемпионом России по прыжкам с шестом. Он одержал победу на соревнованиях по легкой атлетике, которые проходят в Чебоксарах.

Спортсмен со второй попытки взял высоту 5,70 метров. Занявший второе место Дмитрий Качанов прыгнул на 5 сантиметров ниже, а получивший «бронзу» Михаил Шмыков поднялся в воздух на высоту 5,60 метра.

Тимур Моргунов — уроженец Копейска. Атлету 25 лет. Нынешнее достижение — не рекордное в карьере спортсмена. В 2018 году Тимур Моргунов установил рекорд России среди молодежи, прыгнув на 5,92 метра, а затем на чемпионате Европы одолел высоту 6 метров, заняв второе место. Тимур Моргунов побеждал также на коммерческом легкоатлетическом турнире «Бриллиантовой лиги».

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