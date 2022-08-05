Что не размокло, то засохнет: в Челябинской области задержится жаркая погода без дождей

Челябинцам снова придется искать спасения от жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в конце недели будет очень жарко и сухо. Уже в пятницу 5 августа воздух прогреется до +26, +31 градуса. Ветер будет северо-восточным и северным, но не сильным, всего 2-7 метров в секунду с отдельными порывами до 13 метров в секунду.

На выходных жителей Челябинской области ждут резкие перепады температур. В ночи на субботу и на воскресенье будет холодать до +11, +16. В горных районах столбик термометра может опуститься даже до +7. Зато днем 5 и 6 августа будет +27, +32. Ветер не усилится, а дожди до конца недели не начнутся.

Зной пришел в Челябинскую область после короткого периода обильных дождей. Несколько дней назад на выезде из Челябинска даже образовались огромные пробки из-за того, что пригородные поселки затопило после ливня.

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