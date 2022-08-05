В Челябинске нарушителей и нелегальных мигрантов начнут искать в маршрутках

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинской области в понедельник 8 августа начнут проверять городские и междугородние автобусы. Об этом предупредили в ГИБДД. Маршрутки будут останавливать прямо во время рейсов.

Вместе с автоинспекторами автобусы проверят сотрудники Ространснадзора, администрации Челябинска, полицейские из отделов по борьбе с экономическими преступлениями и по вопросам миграции.

— При проведении мероприятий особое внимание будет уделяться легальности деятельности пассажирских перевозок, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Инспекторы собираются также проследить за режимом отдыха водителей и исправностью автобусов. Особенно тщательно будут наблюдать и за соблюдением правил движения.

Напомним, в Челябинске на этой неделе произошло массовое ДТП с участием автобуса, маршрутки и двух автомобилей. Автобус выехал на встречную полосу, снес две машины, а потом врезался в здание отеля. Причиной аварии могло стать поведение водителя маршрутки, который не уступил автобусу дорогу.

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