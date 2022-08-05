Lovanda выступит на региональном отборе уличной премии «КАРДО» в Челябинске

LOVANDA станет хэдлайнером регионального отбора «КАРДО» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главное управление молодежной политики Челябинской области, Молодежь Южного Урала и Челябинская федерация хип-хоп культуры организуют региональный отбор уличной премии «КАРДО» в Челябинске, который пройдет в воскресенье, 7 августа, сразу на трех площадках города.

Премия «КАРДО» – это история о талантах, создающих и развивающих уличную культуру на международном уровне. Не один год премия объединяет сердца людей, души которых давно подарены улицам. Пройден путь от региональной тусовки до события мирового масштаба.

Принять участие в отборочном этапе «КАРДО» может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой. Регистрация на все направление — бесплатная!

Отборы пройдут по 9 направлениям премии:

— HIP-HOP

— BREAKING

— GRAFFITI

— SCOOT

— SKATEBOARDING

— BMX

— TRICKING

— WORKOUT

— STREETBALL

Победители номинаций отправятся в Белгород на финальный этап премии «КАРДО».

Онлайн-регистрацию регионального отбора в Челябинске по ссылке.

Номинации хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг и воркаут пройдут на центральной аллее и главной сцене парка Гагарина, экстремальные номинации: BMX, скейтбодинг и скутер — в скейтпарке около стадиона «Динамо», а стритболл — на баскетбольном стадионе напротив Дворца Пионеров и Школьников.

Старт соревнований на всех площадках начнется в 14:00.

Хэдлайнером регионального отбора «КАРДО» в Челябинске станет группа LOVANDA из Москвы!

LOVANDA — музыкальный дуэт, в стиле NEO POP, HIP HOP, DISCO, RNB, HOUSE, JAZZ, ELECTRONIC. Живые выступления группы — это яркие и атмосферные лайв шоу, оставляющие вспышку эмоций слушателей.

Имя группы можно встретить в статьях журналов The Forbes, Esquire, Elle, и в лайн-апах лучших фестивалей: VK Fest, New Star Camp, Esquire weekend, FLAVOURAMA (Австрия), Juste Debout (Франция), Universal Playground (Словакия), Random Circles (Германия). Песни с последних релизов группы звучат на волнах радиостанций: Studio 21, Европа +, Серебряный дождь и др.

LOVANDA выступят 7 августа на главной сцене парка Гагарина в 19:00.

Вход на все площадки, мероприятия отбора и концерт — БЕСПЛАТНЫЙ!

Подробнее о региональном отборе «КАРДО» в Челябинске: vk.com/kardo.chelyabinsk. Подробнее о премии «КАРДО»: kardoaward.com.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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