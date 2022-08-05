Был расстроен, не хотел спускаться: в Челябинской области спасатели сняли с крыши 15-летнего детдомовца

Перед домом, на крышу которого пробрался мальчик, собрались сотрудники экстренных служб Фото: Александр БОЙКО

Воспитанник детского дома заставил поволноваться жителей Усть-Катава. Днем 4 августа прохожие заметили подростка на краю крыши здания по улице Социалистической. Встревоженные горожане вызвали полицию, скорую помощь, спасателей и даже сотрудников прокуратуры. Оказалось, что 15-летний мальчик сумел пробраться на крышу через чердак. Там недавно проводили ремонт и двери не успели запереть.

Очевидцы просили подростка спуститься обратно на чердак, но он отказывался. Тогда на крышу поднялись спасатели.

— Они поговорили с расстроенным юношей, расспросили о проблемах, объяснили, что неразрешимых вопросов не бывает и уговорили не совершать сгоряча непоправимых шагов, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В итоге детдомовец вместе со спасателями спустился вниз. На всякий случай мальчика для осмотра передали врачам скорой помощи.

Напомним, в Челябинске в тот же день из окна выпала 19-летняя девушка. Она приземлилась на козырек подъезда и осталась жива, но попала в больницу.

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