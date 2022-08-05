Победительница розыгрыша комплекта одежды от стилиста до последнего не верила, что всё это правда

Фото: ЭНСО

В конце июля в «Горках» на месте Mango открылся первый фирменный магазин российского бренда дизайнерской одежды «ЭНСО». В честь этого владельцы шоурума устроили посетителям шоу и праздник.

Гостей ждала живая музыка, танцевальные номера и розыгрыш призов. Конечно, открытие модного магазина не обошлось без презентации новой коллекции. В показе участвовали не только профессиональные модели, но и обычные жительницы города.

Фото: ЭНСО

Домохозяйка и руководитель избирательной комиссии, педагог и бизнес-леди, биолог и художница, мастер перманентного макияжа и руководитель салона ковровых покрытий – такие разные и неповторимые, но каждая из них нашла свой уникальный образ в одежде челябинского бренда. Ведь «ЭНСО» – это вещи не для подиума, а для реальной жизни.

Основатель бренда Светлана Размахова в своих коллекциях стремиться, чтобы каждая женщина ежедневно выглядела элегантно, стильно и была уверенной в себе. Именно поэтому один из слоганов компании: «ЭНСО – отражение тебя».

Фото: ЭНСО

Впервые бренд презентовал коллекцию мужской одежды. Теперь и сильному полу доступны модные дизайнерские образы.

Неожиданностью для всех стал проект «Преображение», реализованный прямо во время праздника. Стилист выбрала гостью, желающую изменить привычный стиль, и подобрала элегантный наряд, который невероятно преобразил женщину. Этот проект отражает стремление бренда подчеркнуть индивидуальность каждого, ведь внешний вид неизменно влияет на настроение и самооценку.

Кстати! За 10 дней до открытия среди покупателей объявили розыгрыш. Главным призом стал полный комплект одежды, который для победителя подбирал бы стилист. На торжественном открытии приз выиграла Екатерина Тельцова. Но так как ее не было на празднике, решили выбрать еще одно победителя — из присутствующих. Счастливицей стала Светлана Александрова.

Фото: ЭНСО

О своем выигрыше Екатерина узнала по телефону. Она уже давно влюблена в одежду бренда и имеет множество стильных образов, поэтому свою победу решила подарить мужу.

Стилист «ЭНСО» подобрала мужчине комплект одежды из впервые представленной мужской коллекции. Оказалось, Екатерина до самого конца не верила, что это не просто съемки, а настоящий подарок, поэтому очень растрогалась.