Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2022 6:31

В Челябинске на автозаправке загорелся бензоробот

Последствия пожара сняли на видео
Елена КОЛЧИНА
Пострадавший робот. Фото: Вадим Самсонов

Пострадавший робот. Фото: Вадим Самсонов

В Челябинске 4 августа загорелась автоматическая заправочная станция. Бензоробот (колонка с топливом, оснащенная терминалом для оплаты) вспыхнул на улице Петра Сумина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, обошлось без жертв. Хозяин заправки вовремя заметил ЧП, прибежал с огнетушителем и погасил огонь. Сгорела в итоге только часть обшивки бензоробота.

Пожарные выезжали на место происшествия, но их помощь не потребовалась. Причину пожара сейчас выясняют.

Напомним, в Еманжелинске водитель чиркнул зажигалкой на АЗС и поджег машину вместе с заправкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru