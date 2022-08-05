В Челябинске на автозаправке загорелся бензоробот

Пострадавший робот. Фото: Вадим Самсонов

В Челябинске 4 августа загорелась автоматическая заправочная станция. Бензоробот (колонка с топливом, оснащенная терминалом для оплаты) вспыхнул на улице Петра Сумина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, обошлось без жертв. Хозяин заправки вовремя заметил ЧП, прибежал с огнетушителем и погасил огонь. Сгорела в итоге только часть обшивки бензоробота.

Пожарные выезжали на место происшествия, но их помощь не потребовалась. Причину пожара сейчас выясняют.

Напомним, в Еманжелинске водитель чиркнул зажигалкой на АЗС и поджег машину вместе с заправкой.

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