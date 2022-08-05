Алексей Текслер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. На селекторном совещании глава региона подчеркнул важную роль Южно-Уральской железной дороги: одна из ведущих магистралей связывает 7 регионов с Россией и соседями на севере Казахстана.

Алексей Текслер отметил, что сейчас это особенно важно для экономики региона, когда страна находится под мощным прессом санкций недружественных государств.

— Мы вынуждены перестраивать логистические цепочки, находить новых партнеров для организации оптимальных международных транспортных коридоров, — сказал губернатор. Путейцы должны помочь решить эту задачу.

Совестно с РЖД Челябинская область реализует ряд важных проектов, среди них:

— скоростной маршрут «Ласточка», курсирубщий между Челябинском и Магнитогорском;

— запуск нового электропоезда повышенной комфортности;

— в планах в этом году запустить скоростной поезд до Екатеринбурга.

В честь Дня железнодорожника Алексей Текслер вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора лучшим работникам отрасли.

Кстати, в этом году железным дорогам России исполняется 185 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru