В Челябинской области снова подскочил уровень заболеваемости Covid-19

Уже больше 1,9 тыс. южноуральцев болеют коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 252 человек, в том числе у 13 школьников. Заболеваемость продолжает стремительно расти. Днем ранее новых заболевших было на 18 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 5 августа, от Covid-19 лечатся 1 925 жителей Челябинской области. За сутки ни один пациент не умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 339 382 южноуральцев.

Сделать прививку против Covid-19 в Челябинской области можно в больницах и поликлиниках, в ТРК, на вокзале и даже в садовом товариществе. Мы составили список пунктов вакцинации с графиками их работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru