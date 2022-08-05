Россияне стали активнее интересоваться ресейл-платформами

Фото: МегаФон

Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ увеличился в этом году на 33% по сравнению с январем-июлем 2021 года. В Челябинской области интерес также растет, но чуть медленнее, чем по стране – 18%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Рост ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь-март трафик абонентов МегаФона увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле-июне – уже на 42,7%. На Южном Урале интерес вырос на 10% и 30% соответственно.

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут ресейл-платформы, которые работают с определенной категорией товаров – дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или электроникой. Они предлагают удобный сервис, доставку и подтверждают качество товаров. Шопинг на таких ресурсах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому доверие к таким площадкам растет. За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового ритейла. За последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин – тренд на осознанное потребление и рост молодого поколения среди покупателей.

Укрепление тренда на разумное потребление подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией Smart Bazar предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией. За первые 3 месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине МегаФона вдвое превысили план.

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