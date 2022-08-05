В челябинском СИЗО №1 покончил с собой заключенный

По факту смерти мужчины в СИЗО проводится проверка.

В СИЗО №1 Челябинска покончил с собой в камере 66-летний заключенный. Мужчину сразу после обнаружения пытался реанимировать врач режимного учреждения, но достичь результатов не удалось. Сейчас по факту смерти заключенного проводится проверка.

— Сотрудники аппарата ГУФСИН устанавливают все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области

Это уже третий известный случай суицида в СИЗО №1 Челябинска за последнее время. В июле прошлого года там свел с жизнью 50-летний мужчина, осужденный за разбой и бандитизм. Мужчина являлся членом ОПГ и совершал налеты на бизнесменов. А за месяц до его смерти в этом же СИЗО нашли мертвым экс-сотрудника Росгвардии, который зарезал свою бывшую жену. Силовик тоже совершил суицид.

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