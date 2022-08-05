На стоянке в Челябинске взорвался бензоробот

Огонь потушили до приезда пожарных. Фото: кадр с видео

На северо-западе Челябинска взорвался бензоробот. Он находился на стоянке по улице Петра Сумина в микрорайоне «Парковый-2». Как сообщили в ГУ МЧС по региону, владелец заправки самостоятельно потушил огонь до приезда пожарных.

— Пострадала обшивка терминала на площади 2 квадратных метра. На место происшествия выезжали 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас устанавливается точная причина возгорания.

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