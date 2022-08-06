В ДТП с тремя маршрутками в центре Челябинска пострадала 30-летняя женщина

Женщина поранилась осколками разбитого стекла Фото: ГИБДД Челябинска

Накануне, 5 августа, на остановке «Детский мир» по проспекту Ленина в Челябинске столкнулись сразу три маршрутки. По данным ГИББД, водитель за рулем «ПАЗа» № 218 отвлекся, вовремя не нажал на тормоз и въехал в стоящий перед ним Peugeot № 3. После этого иномарку откинуло вперед, и она врезалась в Hyundai № 56.

В результате этого «боулинга» пострадала женщина, которая ехала в маршрутке № 3.

— Пассажиру автомобиля Peugeot, женщине 1992 года рождения, оказана разовая помощь, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Как стало известно КП-Челябинск, женщина поранилась осколками разбитого стекла.

На место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции и составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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