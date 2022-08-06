Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2022 7:29

В Челябинске двое парней дерзко обчистили салон сотовой связи

В Челябинске полицейские задержали двух парней, которые ограбили салон сотовой связи на 250 тысяч рублей
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Теперь грабители могут уехать в тюрьму на семь лет

Теперь грабители могут уехать в тюрьму на семь лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали двух парней, которые ограбили салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска. Они пришли туда вечером, разбили локтями витрины и вынесли семь смартфонов и смарт-часов. После этого парни убежали, продали похищенное, а все деньги потратили на свои хотелки.

Но от Фемиды не уйдешь, поэтому полицейские быстро нашли преступников. Ими оказались совсем молодые ребята 18 и 19 лет, у которых за плечами уже есть судимости.

— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь парням грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru