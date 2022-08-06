В Челябинске двое парней дерзко обчистили салон сотовой связи

Теперь грабители могут уехать в тюрьму на семь лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали двух парней, которые ограбили салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска. Они пришли туда вечером, разбили локтями витрины и вынесли семь смартфонов и смарт-часов. После этого парни убежали, продали похищенное, а все деньги потратили на свои хотелки.

Но от Фемиды не уйдешь, поэтому полицейские быстро нашли преступников. Ими оказались совсем молодые ребята 18 и 19 лет, у которых за плечами уже есть судимости.

— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь парням грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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