В Челябинске Lada Granta перевернулась после столкновения с BMW

Lada Granta перевернулась на улице Героев Танкограда Фото: КП
Сегодня на улице Героев Танкограда в Челябинске, неподалеку от улицы Валдайской, перевернулась Lada Granta. Фото и видео случившегося в нашу редакцию прислали очевидцы.
Судя по кадрам, отечественная легковушка столкнулась с BMW, которая стоит рядом с разбитым бампером и капотом.
Фото: КП
На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, информация о пострадавших появится позже. Тем временем, на улице Героев Танкограда из-за ДТП образовалась пробка. Троллейбусы не могут проехать из-за затора.
Фото: КП
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru