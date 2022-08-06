В Челябинске Lada Granta перевернулась после столкновения с BMW

Lada Granta перевернулась на улице Героев Танкограда Фото: КП

Сегодня на улице Героев Танкограда в Челябинске, неподалеку от улицы Валдайской, перевернулась Lada Granta. Фото и видео случившегося в нашу редакцию прислали очевидцы.

Судя по кадрам, отечественная легковушка столкнулась с BMW, которая стоит рядом с разбитым бампером и капотом.

Фото: КП

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, информация о пострадавших появится позже. Тем временем, на улице Героев Танкограда из-за ДТП образовалась пробка. Троллейбусы не могут проехать из-за затора.

Фото: КП

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