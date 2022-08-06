В Челябинске водитель Lada Granta пострадал после столкновения с грузовиком и BMW

После столкновения с двумя машинами Lada Granta перевернулась Фото: КП

Стали известны подробности ДТП в Челябинске, где перевернулась Lada Granta. По предварительным данным ГИБДД, авария случилась 6 августа около 12:15 на улице Героев Танкограда. Водитель за рулем отечественной легковушки сначала столкнулся с грузовиком «МАЗ», после чего его машину отбросило к BMW. После столкновения с иномаркой, Granta перевернулась.

Среди пострадавших — один мужчина, водитель «Гранты».

— Мужчина 1985 года рождения доставлен в медицинское учреждение, характер его травм уточняется, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Кто нарушил правила, и что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, ДТП случилось сегодня, 6 августа, возле дома № 67п по улице Героев Танкограда.

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