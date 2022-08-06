Пьяная женщина за рулем иномарки угробила двух пассажиров в Челябинской области

Женщина получила права только в июне этого года Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области пьяная женщина попала в жесткую аварию, где погибли два пассажира. Все это случилось сегодня, 6 августа, в селе Первуха Катав-Ивановского района. По данным ГИБДД, за рулем Renault Scenic ехала 38-летняя женщина. Она не справилась с управлением и съехала в кювет.

Машина перевернулась, в результате погибли двое пассажиров – 33 и 36-летние мужчины.

— Установлено, что в момент ДТП женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,33 мг/л, — уточнили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что женщина получила водительские права только в июне этого года.

Сегодня в Челябинске случилось еще одно ДТП с перевернутой машиной. Водитель Lada Granta столкнулся с грузовиком, а затем и с BMW. Мужчину с травмами увезли в больницу.

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