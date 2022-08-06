Кондитеры испекут метровую мерендинку на фестивале в Челябинской области

Вес мерендинки составит более 24 килограммов Фото: Южуралкондитер

В Челябинской области кондитеры испекут метровую мега-мерендинку. Это случится 13 августа на фестивале традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Точный размер десерта составит 1,1 метра на 1,1 метра. А вкус мерендинки будет уникальным, разработанным специально для фестиваля.

Вес пирожного обещает быть больше 24 килограммов. Мерендинку украсят шоколадным контуром археологического памятника поселения Аркаим.

— Мерендинку привезут в день фестиваля, прямо с пылу с жару из печи челябинской фабрики «Южуралкондитер», — рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль «Крынка» пройдет в Аркаиме на центральной площадке возле мельницы 13 августа.

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