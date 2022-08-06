В Челябинской области собрали целое заседание из-за коровы, которая ест цветы

Мужчину оштрафовали за то, что его корова ела цветы на соседском участке Фото: Администрация Верхнего Уфалея

В Челябинской области жители Верхнего Уфалея пожаловались на корову, которая ест цветы возле их дома. Собственно, к самой буренке претензий было немного, основной гнев был направлен на хозяина, который совсем не следит за ее выгулом.

Чтобы разобраться в этой ситуации, администрация округа собрала целое заседание. Комиссия пристально изучила, как, где и сколько цветочков съела корова, и пришла к выводу, что ее хозяин не справляется со своими обязанностями. В итоге мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей. Вероятно, теперь корова останется без своих любимых вкусняшек, придется давиться обычной травой.

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