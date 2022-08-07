Отрезали от садика и поликлиники: в Челябинске снесли спорное разделительное ограждение возле Кременкуля

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Челябинске убрали часть разделительных столбиков возле Кременкуля, которые мешали развернуться жителям новых поселков. Запрет на разворот организовали в конце июля, однако уже сейчас ограждение заметно поредело.

— Видать, не всем нравится через мост разворачиваться, — пишет автор видео.

Схему движения изменили на выезде из элитных поселков Экодом и Новый Кременкуль. В Миндротрансе объяснили, что на этом участке автодороги в сторону Аргаяшского района было много аварий.

— В 2021 году с пострадавшими на опасном участке зафиксировано 6 ДТП, 7 человек были ранены, — обосновали ограничения в ведомстве.

При этом причиной аварий является то, что водители не уступали проезд тем, у кого было преимущественное право. Теперь водителям приходится делать разворот через 1 км на подъезде к поселку Кременкуль, либо на транспортной развязке.

Разделительные столбики водители приняли в штыки.

— Долой столбики! Теперь ехать до Кременкуля сложнее чем до Челябинска! — пишет в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» Яна. — Отрезали нас от садика, поликлиники, продуктовых магазинов. Пробки из машин, которые не понимают, куда ехать. Необходимо убрать это и поскорее, пока не случилось смертельной аварии.

— В этом месте разворотные петли слишком близко от примыканий к поселкам, — пишет один из свидетелей аварий на этом месте Андрей. — На таком коротком расстоянии пересечь две транзитные полосы крайне опасно. Лучше проехать километр дальше, безопасно развернуться под дорогой или по транспортной развязке.

Миндортранс объяснил ограничения большим количеством аварий на этом участке. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Спор водителей закончился тем, что часть столбиков на трассе просто снесли. Люди не хотят тратить лишние 15 минут и делать крюк, чтобы доехать до магазина или поликлиники.

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