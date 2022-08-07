Теряла сознание и засыпала: на Таганае на 6-летнюю девочку с горы упал камень

Фото: ПСС Челябинской области.

Несчастный случай произошел в эти выходные в национальном парке «Таганай». Семья поднималась на плато вдоль скалы от приюта до Откликного гребня с северной стороны. Внезапно сорвался камень и попал по голове 6-летней девочке. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области. Ребенка эвакуировали спасатели Златоустовского отряда.

Люди, которые шли выше девочки, не заметили камня, а находившиеся ниже — не успели отреагировать.

— Участок от приюта до Откликного крутой, но проходится без альпинистского снаряжения, — уточнили в ПСС.

Мама девочки рассказала, что дочка на мгновение потеряла сознание, у нее на лице остались ссадины и гематомы, поэтому решили позвонить спасателями, чтобы отправить ребенка в больницу. Спасатели до места происшествия добрались на квадрациклах и доставили пострадавшую до машины скорой помощи.

— Папа всю дорогу держал девочку на руках, время от времени она засыпала, — сообщаются подробности.

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