Тайбоксера из Челябинска и сборную России допустили до участия в первенстве мира под нейтральным флагом

Фото: Федерация тайского бокса Челябинской области.

В составе российской команды выступит челябинец Александр Быковских (в возрастной категории 12-13 лет, до 67 кг). Первенство мира по тайскому боксу состоится в столице Малайзии Куала-Лумпур с 9 по 21 августа.

В федерации тайского бокса Челябинской области рассказали, что российские спортсмены были допущены до участия в турнире Международной ассоциацией федераций муайтай (IFMA) и будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, что с весны этого года российские спортсмены отстранены от участия в международных стартах (исключение составляют те спортсмены, которые выступают за зарубежные клубы). Однако международные федерации по видам спорта могут принимать самостоятельные решения о допуске россиян на соревнования. Так поступила федерация муайтай.

Александр Быковских - боец из челябинской СШОР «Мастер», в 2022 году он выиграл первенство России по тайскому боксу в своем возрасте, где одержал три уверенных победы. Александр тренируется под руководством заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира, тренера высшей категории Дениса Геннадьевича Тябина.

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