На трассе М5 в Челябинской области погиб водитель в ДТП с автобусом

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом погиб водитель, который на автомобиле столкнулся с ехавшим ему на встречу автобусом. Как рассказали в ГИБДД Челябинской области, ДТП произошло утром 7 августа.

— Управляя автомобилем ВАЗ-2114, 39-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке, где такой маневр разрешён, и столкнулся там со встречно движущимся автобусом Yutong под управлением 41-летнего водителя, — уточнили в ведомстве.

Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП от полученных травм. Его пассажирка также получила ранения — ее доставили в больницу. Среди 40 пассажиров автобуса никто не пострадал.

— Водитель отечественной автомашины проживал в городе Усть-Катав, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался 1 раз. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в ГИБДД.

Это было второе ДТП с пострадавшими за выходные. В субботу в регионе прозошла жесткая авария, где в результате падения в кювет машины, погибли двое человек.

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