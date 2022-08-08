В понедельник +31, а дальше еще жарче: дожди с грозами не ослабят зной в Челябинской области

Челябинцам еще несколько дней придется изнывать от жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя в Челябинской области обещает быть жаркой. По прогнозу метеорологов, в понедельник 8 августа температура воздуха поднимется до +26, +31 градуса. При этом ветер будет слабым: 2-7 метров в секунду, и только при отдельных порывах — 13 метров в секунду.

Местами возможны дожди (правда, не затяжные, а короткие) и грозы.

В Гидрометцентре предполагают, что зной не даст южноуральцам передышки и в следующие несколько дней. Периодически будут идти кратковременные дожди, но каждый день температура станет подниматься до +30, а под конец недели — и вовсе до +32.

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