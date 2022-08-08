Трое тонули, один разбился о дно: на челябинских пляжах за день спасли 4 человек

Отдыхающий неудачно нырнул в Первое озеро, пришлось везти его в больницу. Фото: ПССВО Челябинска
В Челябинске спасатели только за один день вытащили из воды четверых отдыхающих. Среди пострадавших — двое детей. Об этом рассказали в городской поисково-спасательной службе на водных объектах.
Шестилетнему мальчику не дали утонуть возле пляжа «Спортивный» на озере Смолино. Ребенка спасли в 10 метрах от берега. На пляже «Белый парус» на Шершневском водохранилище также в десятке метров от берега стала захлебываться семилетняя девочка. Купальщицу успели вовремя вытащить на берег. Обоих детей благополучно передали родителям.
А на пляже «Новороссийский» на озере Смолино спасателям пришлось мчаться на помощь взрослому мужчине. Отдыхающий отплыл на целых 400 метров от берега и стал тонуть. Мужчине вовремя помогли, не понадобилась даже медицинская помощь.
Более серьезными оказались последствия летнего отдыха для мужчины на пляже «Первоозерный» на Первом озере. Челябинец расшибся, решив нырнуть в воду на слишком маленькой глубине. Травмированного мужчину вытащили на сушу и передали врачам скорой помощи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru