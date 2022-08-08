Не очень напрягались: мошенники выманили 1,5 млн рублей у жителей Челябинской области, пользуясь типовыми схемами

Южноуральцы поверили незнакомцам, позвонившим им по телефону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинской области отдали преступникам 1,5 млн рублей. Аферистам даже не пришлось проявлять изобретательность: они пользовались уже широко известными способами обмана и все равно смогли обвести южноуральцев вокруг пальца.

В Челябинске 91-летний мужчина поверил мошеннику, который выдавал себя за полицейского. Злоумышленник рассказал по телефону, что родственник пенсионера попал в ДТП, и теперь ему нужны деньги, чтобы откупиться от уголовного дела. Пожилой человек без раздумий отдал приехавшему за «выкупим» курьеру 150 тыс. рублей.

Жители Миасса и Карталов поверили самозваным сотрудникам банка, которые попросили их перевести все сбережения на «безопасные» счета — на самом деле, разумеется, на счета мошенников.

Еще один житель Миасса потерял 450 тыс. рублей, доверившись человеку, который в телефонном разговоре представился сотрудником мобильного оператора. Аферист предложи 58-летнему миасцу перейти на более выгодный тариф, но в действительности выведывал у собеседника личные данные, чтобы украсть деньги.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, во всех случаях возбудили уголовные дела о мошенничестве, преступников сейчас разыскивают.

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