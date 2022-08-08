Последние в очереди: в Челябинске 145 домов останутся без горячей воды с 10 августа

Горячей воды не будет до конца августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске готовятся к последнему, шестому этапу опрессовок. Он стартует 10 августа.

— Отключение горячего водоснабжения коснется 145 многоквартирных домов, 12 детских садов, 4 лечебных заведений, — сообщил на совещании в мэрии замлавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Все здания, которые лишатся горячей воды во время финального этапа опрессовок, находятся в Тракторозаводском районе. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

Как сообщили в мэрии, по графику отключение продлится до 24 августа. Если сотрудники коммунальных служб очень быстро проведут гидравлические испытания, то подачу горячей воды могут возобновить раньше. Но если во время проверок обнаружат аварии, то отключение может продлиться больше двух недель — до тех пор, пока все протечки не устранят.

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