«Трактор» озвучил билетную программу на сезон 2022-2023: сколько стоит абонемент

«Трактор» озвучил билетную программу на сезон КХЛ 2022-2023. Фото ХК «Трактор»

Сезон КХЛ стартует 1 сентября. Черно-белые первый матч проведут в Челябинске 2 сентября с череповецкой «Северсталью».

За три недели до начала турнира руководители «Трактора» озвучили билетную программу на новый сезон 2022-2023. Впервые в продажу поступят сезонные абонементы двух видов — регулярный чемпионат и полный сезон (включая плей-офф). Разбег цен здесь такой: 8 060/24 160 рублей, без скидки — 10 160/38 800 рублей. Скидка предоставляется тем, кто прежде приобретал сезонный абонемент. Чем дольше пользовался такой услугой, тем выше скидка. Она может доходить до 35 процентов от полной стоимости. Правда, скидка будет действовать только до 22 августа. Приоритетное право выкупа у владельцев абонементов сезона 2019/20 и 2021/20 - до 25 августа.

Начало продаж сезонных абонементов — 10 августа. Билеты на первую домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ начнут продаваться с 29 августа. Цены не изменились. Стоимость будет зависеть от категории матчей — обычный, топ и супер-топ. Здесь прайс от 300 до 1200 рублей в зависимости от сектора

Купить абонемент пока можно будет только в ЛА «Трактор», на официальном сайте клуба и на Яндекс.Афише.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru