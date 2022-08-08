В Челябинске полицейские проигнорировали вызов о мужчине, который издевался над ребенком

Полицейские получили вызов, но даже не выехали на место происшествия Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил служебную проверку из-за полицейских, которые не отреагировали на избиение ребенка. Накануне в социальных сетях горожанка рассказала, что увидела, как неадекватный мужчина грубо обращался со своим чадом. Женщина обратилась в полицию, но там решили, что это не тот случай, на который стоит реагировать. В итоге никто из сотрудников так и не приехал.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по Челябинску, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Придя на пост начальника областного главка, генерал-лейтенант Михаил Скоков подчеркнул, что реагирование на обращения граждан должно быть главным приоритетом у полицейских.

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