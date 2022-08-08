Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 6:56

В Челябинске полицейские проигнорировали вызов о мужчине, который издевался над ребенком

Начальник Главка поручил провести проверку
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Полицейские получили вызов, но даже не выехали на место происшествия

Полицейские получили вызов, но даже не выехали на место происшествия

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил служебную проверку из-за полицейских, которые не отреагировали на избиение ребенка. Накануне в социальных сетях горожанка рассказала, что увидела, как неадекватный мужчина грубо обращался со своим чадом. Женщина обратилась в полицию, но там решили, что это не тот случай, на который стоит реагировать. В итоге никто из сотрудников так и не приехал.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по Челябинску, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Придя на пост начальника областного главка, генерал-лейтенант Михаил Скоков подчеркнул, что реагирование на обращения граждан должно быть главным приоритетом у полицейских.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru