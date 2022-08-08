Житель Миасса провалился в коммунальную яму на угнанной машине

Фото: vk.com/inzidentmiass

В Челябинской области разыскивают мужчину, который угнал машину и съехал на ней в яму, выкопанную для ремонта труб. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась 6 августа в Миассе. Трое мужчин проводили время за выпивкой. Один из них арендовал LADA Granta, а двое других решили на ней без спроса покататься. Они стянули ключи и уехали, бросив приятеля. Катание оказалось недолгим.

Водитель не заметил ограждение и въехал в выкопанную коммунальщиками глубокую траншею. Авария настолько взбодрила мужчину, что он сумел выбраться из машины, выкарабкался из траншеи и убежал. Нарушителя ищут до сих пор.

В автомобиле остался 26-летний пьяный пассажир. Его задержали. Высинилось, что у мужчины уже имеется судимость за кражу.

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