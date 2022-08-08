Услышали звук падения, но не помогли: в Челябинской области на озере погиб рыбак

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Сосновском районе погиб мужчина. Вечером 5 августа он рыбачил на лодке на озере Урефты и упал в воду. Отдыхавшие на водоеме видели, как рыбак отплывает от берега, но затем лодка скрылась за высоким и густым камышом.
— Отчетливый звук падения в воду услышали сразу несколько человек, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Когда на следующее утро лодка с рыбаком не вернулась на место стоянки, о происшествии сообщили в полицию.
Спасатели обследовали прибрежную часть озера. Сначала в нескольких метрах от берега они обнаружили пустую лодку, а через некоторое время нашли и тело погибшего.
Точную причину смерти мужчины теперь устанавливают сотрудники полиции.
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