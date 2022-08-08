В Челябинске отремонтируют тротуар вдоль улицы Доватора за 7,2 млн рублей

Отремонтируют 3 266 кв. м. вдоль улицы Доватора от Воровского до Цеховой по четной стороне. Фото: Google maps

До 30 сентября на улице Доватора должны отремонтировать тротуар вдоль улицы Доватора – от Цеховой до Воровского. Контракт на 7,2 млн рублей забрал предприниматель Хачик Бадалян, который, к слову, выиграл аукцион по обустройству тротуара на Университетской набережной.

В общей сложности подрядчик должен демонтировать и оборудовать заново 3266 кв.м. тротуара с четной стороны дороги в направлении от вокзала к Воровского. Сейчас контракт находится на подписании у поставщика услуг. В тендере принимали участие 10 компаний, одна из них отозвала заявку. Победителем признали Хачика Бадаляна, снизившего цену на 3,7 млн рублей.

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